ГАЛЕРЕЯ | Читатель RusDelfi: Позор! В Йыхви так отремонтировали дорогу

Читатель RusDelfi отправил фотографии из Йыхви, где новая дорога выглядит хуже старой.
“Это город Йыхви, улица Киви, 12. Дорогу делали несколько недель назад, мусор не убрали, везде лужи”, — написал читатель. По его словам, кроме как позором такой ремонт от Йыхвиской горуправы не назвать.
Разработчики Spider-Man: Miles Morales улучшили стабильность игры
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
"Умирают не от COVID": вирусолог объяснил, почему гибнут люди