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27.11.2020, 10:51

ГАЛЕРЕЯ | Читатель RusDelfi: Позор! В Йыхви так отремонтировали дорогу

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Galerii: 5 pilti
Jõhvi Foto: Читатель, Delfi

Читатель RusDelfi отправил фотографии из Йыхви, где новая дорога выглядит хуже старой.

“Это город Йыхви, улица Киви, 12. Дорогу делали несколько недель назад, мусор не убрали, везде лужи”, — написал читатель. По его словам, кроме как позором такой ремонт от Йыхвиской горуправы не назвать.

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