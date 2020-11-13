13.11.2020, 10:50
ФОТО читателя Delfi: В Ыйсмяэ разрисовали автомобиль BMW, припаркованный у дома посреди тротуара(12)
Читатель RusDelfi прислал фото, сделанные в столичном районе Ыйсмяэ. Рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 66 разрисовали аэрозольной краской машину BMW, припаркованную посреди тротуара.
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