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13.11.2020, 10:50

ФОТО читателя Delfi: В Ыйсмяэ разрисовали автомобиль BMW, припаркованный у дома посреди тротуара

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ФОТО читателя Delfi: В Ыйсмяэ разрисовали автомобиль BMW, припаркованный у дома посреди тротуара
Фото читателя Delfi

Читатель RusDelfi прислал фото, сделанные в столичном районе Ыйсмяэ. Рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 66 разрисовали аэрозольной краской машину BMW, припаркованную посреди тротуара.

Фото читателя Delfi
Фото читателя Delfi
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