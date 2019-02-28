ФОТО читателя Delfi: В российском учебнике флаг на Думе РФ — эстонский?

Сын первоклассник готовился к окружающему миру и читал про Москву. И тут прибегает ко мне словами: “Мама, а почему тут флаг Эстонии?” Долго всматривались, пытаясь найти все-таки ошибку в печати. Но нет, флаг и правда Эстонии. Любопытно!

А сын знает эстонский флаг, мы постоянно ездим в Эстонию уже с 2012 года. И мне эта страна очень нравится, поэтому создала блог про Эстонию. Захотелось делиться фотографиями природы, интересными мероприятиями, которые проходят.

В Эстонии я пока как турист. Но планы на Эстонию у меня большие!