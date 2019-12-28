ФОТО читателя Delfi | В Кейла мусоровоз спровоцировал цепную аварию

По сообщению полиции, ДТП произошло примерно в 13:46. 36-летний водитель мусоровоза Scania P320 сдавал назад и врезался в остановившийся на проезжей части Chrysler Grand Voyager, за рулем которого была 36-летняя женщина.

От удара Chrysler врезался в машину Mazda 626, которая остановилась на перекрестке на полосе встречного движения. За рулем Mazda находилась 70-летняя женщина. Водитель Chrysler была доставлена в больницу.