ФОТО читателя Delfi | В Кейла мусоровоз спровоцировал цепную аварию

27 декабря в Кейла на перекрестке улиц Луха и Пыхья произошла цепная авария.
По сообщению полиции, ДТП произошло примерно в 13:46. 36-летний водитель мусоровоза Scania P320 сдавал назад и врезался в остановившийся на проезжей части Chrysler Grand Voyager, за рулем которого была 36-летняя женщина.
От удара Chrysler врезался в машину Mazda 626, которая остановилась на перекрестке на полосе встречного движения. За рулем Mazda находилась 70-летняя женщина. Водитель Chrysler была доставлена в больницу.
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