ФОТО читателя Delfi: К месту смерти таксиста на улице Теллискиви принесли цветы и свечи

Я – журналист EST

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Около трех часов прошлой ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов.