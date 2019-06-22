22.06.2019, 08:15
ФОТО читателя Delfi: К месту смерт таксиста на улице Теллискиви принесли цветы и свечи
Около трех часов прошлой ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов.
Около трех часов прошлой ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов.
Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина — скончался от полученных травм.
Стрелка обнаружили на остановке Набала юлиз Кийли. Увидев полицейских, он застрелился.
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