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22.06.2019, 08:15

ФОТО читателя Delfi: К месту смерт таксиста на улице Теллискиви принесли цветы и свечи


Я – журналист
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ФОТО читателя Delfi: К месту смерт таксиста на улице Теллискиви принесли цветы и свечи
Lugeja foto

Около трех часов прошлой ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов.

Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина — скончался от полученных травм.

Стрелка обнаружили на остановке Набала юлиз Кийли. Увидев полицейских, он застрелился.

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