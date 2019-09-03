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03.09.2019, 17:10

ФОТО читателя Delfi: Еще один водитель автобуса с телефоном за рулем


Я – журналист
EST
ФОТО читателя Delfi: Еще один водитель автобуса с телефоном за рулем
Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал фотографии, сделанные в таллиннском автобусе линии 9 всего лишь вчера, 2 сентября — для многих первый день учебного года. На них видно, что водитель пользуется телефоном, находясь за рулем.

Судя по фото, автобус направлялся в центр.

Сегодня уже было обнародовано видео подобного поведения другого водителя — в автобусе 12. “За рулем заниматься посторонними делами запрещает Закон о движении, от предприятия следует наказание, мы также рассказываем о опасностях и последствиях подобного поведения”, — сказали в Tallinna Linnatranspordi AS в отношении того нарушения.


Delfi lugeja


Delfi lugeja
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