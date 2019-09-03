ФОТО читателя Delfi: Еще один водитель автобуса с телефоном за рулем

Читатель Delfi прислал фотографии, сделанные в таллиннском автобусе линии 9 всего лишь вчера, 2 сентября — для многих первый день учебного года. На них видно, что водитель пользуется телефоном, находясь за рулем.
Судя по фото, автобус направлялся в центр.
Сегодня уже было обнародовано видео подобного поведения другого водителя — в автобусе 12. “За рулем заниматься посторонними делами запрещает Закон о движении, от предприятия следует наказание, мы также рассказываем о опасностях и последствиях подобного поведения”, — сказали в Tallinna Linnatranspordi AS в отношении того нарушения.
СМИ: в Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки
Игбоун и Хильермак выбрали игровые номера в "Динамо"
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Россиян предупредили по поводу арбузов