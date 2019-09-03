ФОТО читателя Delfi: Еще один водитель автобуса с телефоном за рулем

Судя по фото, автобус направлялся в центр.

Сегодня уже было обнародовано видео подобного поведения другого водителя — в автобусе 12. “За рулем заниматься посторонними делами запрещает Закон о движении, от предприятия следует наказание, мы также рассказываем о опасностях и последствиях подобного поведения”, — сказали в Tallinna Linnatranspordi AS в отношении того нарушения.





Delfi lugeja



