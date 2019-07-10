Жители Ласнамяэ, мы ждем ваши впечатления о съемках! Пробки, звезды, камеры, вертолеты в "канаве"(23)
В среду начался самый противоречивый этап съемок фильма Кристофера Нолана в Таллинне. Ради съемок днем перекрыли главную артерию Ласнамяэ — Лаагна теэ. RusDelfi просит читателей отправлять любую информацию: фото, видео, мнение и проблемы, с которыми вы столкнулись, можно послать на адрес rus@delfi.ee.
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