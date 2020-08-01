Вопрос читателя: приехал из Австрии на машине — нужно ли сидеть дома 14 дней?

"Я приехал из Австрии на машине. Проехал через Польшу, Литву, Латвию. Должен ли я просидеть на карантине?" - cпросил читатель.

Чтобы узнать, после посещения какой страны нужно просидеть дома 2 недели — нужно посмотреть сайт Министерства иностранных дел. Информация обновляется каждую неделю.

Известно, что кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек не должен быть выше 16. Но у Австрии — 17.3. "По инфотелефону сказали, что не нужно, но почему, ведь там инфицированных больше нормы?" — логичный вопрос задал читатель.

RusDelfi отправил его специалистам из МИД. "Данные о количестве заболевших за рубежом обновляются каждую пятницу. Сейчас этот показатель в Австрии 17.3. Если за последние 7 дней не увеличивалось количество инфицированных, то по приезду из страны, где кумулятивный показатель на 100 000 человек в промежутке от 16 до 17.6 — не нужно садиться на карантин", — ответила пресс-секретарь Пиа Куусик. Пока что в этот перечень входит только Австрия.

Она добавила, что, например, в Чехии этот показатель 17.7, поэтому все прибывающие оттуда люди должны провести дома 14 дней.

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