Водители таллиннских автобусов отгораживаются от пассажиров. Причина очевидна
Читатель RusDelfi прислал в редакцию два фото, на которых видно, как водители автобуса (согласно читателю, это 72-й маршрут) отгородились от пассажиров с помощью лент.
Читатель RusDelfi прислал в редакцию два фото, на которых видно, как водители автобуса (согласно читателю, это 72-й маршрут) отгородились от пассажиров с помощью лент.
Как видно на фото, водители на обоих снимках отгородили от пассажиров передний ряд сидений и заблокировали переднюю дверь. Очевидно, это было сделано, чтобы не вступать в контакт с потенциальными разносчиками вируса.
"Еще сегодня утром никаких лент не было", - уточнила жительница Пельгулинна.
Как нам стало известно, для предотвращения распространения вируса COVID19 с 12 марта 2020 года во всех видах общественного транспорта столицы прекращена продажа билетов на месте. Также в качестве одной из мер с 12 марта для пассажиров закрыта передняя дверь и введена зона санитарной безопасности – от водительской кабины до первого ряда пассажирских сидений.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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