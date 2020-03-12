Водители таллиннских автобусов отгораживаются от пассажиров. Причина очевидна

Как видно на фото, водители на обоих снимках отгородили от пассажиров передний ряд сидений и заблокировали переднюю дверь. Очевидно, это было сделано, чтобы не вступать в контакт с потенциальными разносчиками вируса.

"Еще сегодня утром никаких лент не было", - уточнила жительница Пельгулинна.

Как нам стало известно, для предотвращения распространения вируса COVID19 с 12 марта 2020 года во всех видах общественного транспорта столицы прекращена продажа билетов на месте. Также в качестве одной из мер с 12 марта для пассажиров закрыта передняя дверь и введена зона санитарной безопасности – от водительской кабины до первого ряда пассажирских сидений.

Автобус N72 Фото читателей Delfi

Автобус N72 Фото читателей Delfi

Если вы видите какие-то странные, на ваш взгляд, или просто любопытные меры по борьбе с распростанением коронавируса, дайте нам знать по e-mail rus@delfi.ee или воспользуйтесь сервисом "Я - журналист".

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!