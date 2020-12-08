ВИДЕО | Вот это огонь! Смотрите, как горели мусорные баки в Ласнамяэ

Живущая на Раадику читательница заметила, как возле ее дома 6 декабря горели мусорные баки. У нее есть своя версия о причинах возгорания. "Целый вечер мальчишки лет 12 бегали вокруг этих домов и зажигалки маленькие бомбочки", — написала Людмила в редакцию.

RusDelfi обратился в Спасательный департамент, чтобы узнать подробности пожара в Ласнамяэ. "Вызов поступил в 19.57, действительно горели мусорные баки, в спецпомещении, соединенном с жилым домом. Сгорело 5 мусорных контейнера, пострадали стены и крыша этого строения (где хранился мусор). Медики скорой помощи осмотрели на всякий случай одного пожилого человека, поскольку дым проник в квартиру, а человек — лежачий больной", — ответила пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв.

Как она добавила, о причинах пожара пока не известно, никакой информации о поджоге у них нет.