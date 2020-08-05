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05.08.2020, 19:27

ВИДЕО | Водитель BMW проехал по встречке на красный свет в Ласнамяэ


EST

Читатель RusDelfi отправил видео, снятое в Ласнамяэ, возле Мустакиви теэ.

“Нетерпеливый водитель BMW обогнал по встречке стоящие автомобили и повернул на красный сигнал светофора”, — написал читатель.

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