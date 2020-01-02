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02.01.2020, 11:01

ВИДЕО | Смотрите, как в Кохтла-Ярве встречали Новый год в центре города


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Читатель RusDelfi поделился видео с салютом на 31-ое декабря. Кажется, в Кохтла-Ярве неплохо погуляли на Новый год!

Отправляйте на почту rus@delfi.ee или в рубрику "Я-Журналист" рассказы, фото, видео о том, как вы праздновали 31-ое декабря (может, и 1-ое января).

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