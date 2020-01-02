02.01.2020, 11:01
ВИДЕО | Смотрите, как в Кохтла-Ярве встречали Новый год в центре города
Читатель RusDelfi поделился видео с салютом на 31-ое декабря. Кажется, в Кохтла-Ярве неплохо погуляли на Новый год!
Читатель RusDelfi поделился видео с салютом на 31-ое декабря. Кажется, в Кохтла-Ярве неплохо погуляли на Новый год!
Отправляйте на почту rus@delfi.ee или в рубрику "Я-Журналист" рассказы, фото, видео о том, как вы праздновали 31-ое декабря (может, и 1-ое января).
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