ВИДЕО | Парень в наушниках чуть не попал под колеса. Он переходил дорогу на красный

“Я поворачивал в центре города на улицу Реймани. У меня был зеленый. У пешеходов красный. Тут резко на дорогу вылетает молодой человек. Он был в наушниках, наверное, слушал классную песню, раз так отвлекся. Слава богу, я затормозил, и все остались целы. Берегите себя!”, — написал Игорь.

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