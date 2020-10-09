09.10.2020, 18:30
ВИДЕО | Парень в наушниках чуть не попал под колеса. Он переходил дорогу на красный(3)
Читатель RusDelfi отправил видео с автомобильного регистратора.
Читатель RusDelfi отправил видео с автомобильного регистратора.
“Я поворачивал в центре города на улицу Реймани. У меня был зеленый. У пешеходов красный. Тут резко на дорогу вылетает молодой человек. Он был в наушниках, наверное, слушал классную песню, раз так отвлекся. Слава богу, я затормозил, и все остались целы. Берегите себя!”, — написал Игорь.
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