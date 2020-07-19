ВИДЕО | Осторожно! Сине-зеленые водоросли добрались и до Нарва-Йыэсуу

Читательница Delfi прислала видео, которое сняла на пляже в Нарва-Йыэсуу. По ее словам, токсичные водоросли загрязнили воду на всем пляже, что и видно на видео.
Несколько дней назад Департамент здоровья предупреди о сине-зеленых водорослях, сообщения о которых поступили со всего северного побережья. Специалисты рекомендуют внимательно следить на состоянием воды и подходить к купанию со всей ответственностью.
Человек может получить от содержащихся в сине-зеленых водорослях токсинов отравление, как правило, находясь в воде. При глотании такой воды у взрослого человека редко бывает серьезное отравление, опасности подвержены прежде всего дети, пожилые люди и домашние животные. Собакам для отравления достаточно полизать свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли.
Симптомы отравления токсинами сине-зеленых водорослей похожи на те, что бывают при обычном гриппе, может появиться покраснение кожи и глаз, диарея, кашель и насморк, боли в мышцах, пощипывание и потрескивание губ.
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