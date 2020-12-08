08.12.2020, 10:29
ВИДЕО | Напугаем коронавирус! Бабушка из Мустамяэ защищает себя самой страшной маской
Вчера RusDelfi написал о молодых людях, которые передвигались в автобусе в противогазах. Другой читатель вспомнил, как увидел необычную женщину в маске для Хэллоуина.
“Вдохновился новостью RusDelfi о противогазах, — написал в редакцию Дмитрий. — Решил поделиться видео с женщиной в маске, которую увидел 6 декабря 2020 на остановке возле Kadaka Selver. Она сама ко мне подошла и заговорила, когда увидела мое выражение лица и широко раскрытые от удивления глаза. Женщина вполне адекватная и с юмором Видели бы вы лица прохожих. Я спросил разрешения у женщины перед фото и видео, она была не против”.
Если вы заметили, как жители Эстонии необычным образом "защищают" себя от коронавируса — отправляйте фото и видео на rus@delfi.ee. Либо делитесь материалом через систему “Я-Журналист”.
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