ВИДЕО | Напугаем коронавирус! Бабушка из Мустамяэ защищает себя самой страшной маской

“Вдохновился новостью RusDelfi о противогазах, — написал в редакцию Дмитрий. — Решил поделиться видео с женщиной в маске, которую увидел 6 декабря 2020 на остановке возле Kadaka Selver. Она сама ко мне подошла и заговорила, когда увидела мое выражение лица и широко раскрытые от удивления глаза. Женщина вполне адекватная и с юмором Видели бы вы лица прохожих. Я спросил разрешения у женщины перед фото и видео, она была не против”.

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