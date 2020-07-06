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06.07.2020, 18:27

ВИДЕО | Молодой лось гулял по Пирита!


EST

Читательница RusDelfi Ирина сообщила, что в пятницу, 2 июля, заметила лося в Таллинне.

Ирина гуляла вечером по тропе здоровья в Пирита. Вдруг, неожиданно ей дорогу перешел лось. Остановился, посмотрел в камеру, затем пошел дальше.

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