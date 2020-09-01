ВИДЕО | Курьер Omniva небрежно бросает коробки на землю. Как отреагировала почта?

На видео видно, как рабочие кое-как складывают коробки в автомобиль. Может показаться, что это посылки и они могут испортиться из-за такого обращения. Но после расследования, Omniva заверила, что ни одна посылка не пострадала. “Мы посмотрели видео и записи с камер слежения. На основе этих данных мы поняли, что это рекламные остатки, которые были возвращены почтовыми перевозчиками и перерабатываются как макулатура”, — ответили RusDelfi в пресс-службе почты.

Eesti post добавил, что благодарит клиента за внимание и заботу. RusDelfi также призывает отправлять фото, видео, заметки на rus@delfi.ee, либо поделиться подсказкой через систему “Я-Журналист”.