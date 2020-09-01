ВИДЕО | Курьер Omniva небрежно бросает коробки на землю. Как отреагировала почта?(6)
Читатель RusDelfi отправил видео, которое он снял возле склада Omniva.
Читатель RusDelfi отправил видео, которое он снял возле склада Omniva.
На видео видно, как рабочие кое-как складывают коробки в автомобиль. Может показаться, что это посылки и они могут испортиться из-за такого обращения. Но после расследования, Omniva заверила, что ни одна посылка не пострадала. “Мы посмотрели видео и записи с камер слежения. На основе этих данных мы поняли, что это рекламные остатки, которые были возвращены почтовыми перевозчиками и перерабатываются как макулатура”, — ответили RusDelfi в пресс-службе почты.
Eesti post добавил, что благодарит клиента за внимание и заботу. RusDelfi также призывает отправлять фото, видео, заметки на rus@delfi.ee, либо поделиться подсказкой через систему “Я-Журналист”.
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