ВИДЕО | Курьер Bolt подбрасывает коробку и показывает фокусы с едой

В редакцию RusDelfi отправили видео из социальной сети TikTok — курьер Bolt подбрасывает фирменный термоящик с едой с целью записать вирусный ролик. Сначала он кладет пакет с едой в коробку, вертит ящик в воздухе, затем достает только записку. Очевидно — это монтаж. Но все равно агрегатору Bolt и будущим клиентам наверняка не понравятся такие шутки.

RusDelfi отправил видео пресс-службе компании. Они ответили, что уже поговорили с курьером. ”На сегодняшний день известно, что запись видео осуществлялась не во время работы”, — уточнили в Bolt.