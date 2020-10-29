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29.10.2020, 13:10

ВИДЕО | Курьер Bolt подбрасывает коробку и показывает фокусы с едой

все ради прикола
EST

Пощечина репутации доставки еды Bolt Food.

В редакцию RusDelfi отправили видео из социальной сети TikTok — курьер Bolt подбрасывает фирменный термоящик с едой с целью записать вирусный ролик. Сначала он кладет пакет с едой в коробку, вертит ящик в воздухе, затем достает только записку. Очевидно — это монтаж. Но все равно агрегатору Bolt и будущим клиентам наверняка не понравятся такие шутки.

RusDelfi отправил видео пресс-службе компании. Они ответили, что уже поговорили с курьером. ”На сегодняшний день известно, что запись видео осуществлялась не во время работы”, — уточнили в Bolt.

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