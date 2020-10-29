29.10.2020, 13:10
ВИДЕО | Курьер Bolt подбрасывает коробку и показывает фокусы с едой
все ради прикола
Пощечина репутации доставки еды Bolt Food.
Пощечина репутации доставки еды Bolt Food.
В редакцию RusDelfi отправили видео из социальной сети TikTok — курьер Bolt подбрасывает фирменный термоящик с едой с целью записать вирусный ролик. Сначала он кладет пакет с едой в коробку, вертит ящик в воздухе, затем достает только записку. Очевидно — это монтаж. Но все равно агрегатору Bolt и будущим клиентам наверняка не понравятся такие шутки.
RusDelfi отправил видео пресс-службе компании. Они ответили, что уже поговорили с курьером. ”На сегодняшний день известно, что запись видео осуществлялась не во время работы”, — уточнили в Bolt.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
Еще одна победа Хабиба: в этот раз над Бузовой
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Olofmeister вернулся в FaZe Clan