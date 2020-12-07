ВИДЕО | Как на войне! Жители Таллинна ехали в автобусе в противогазах

Молодые люди серьезно подошли к защите своего здоровья и надели противогазы в таллиннском автобусе. Известно, что правительство обязало закрывать нос и рот маской или шарфом во время передвижения на общественном транспорте и в публичных местах.

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