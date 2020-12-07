ВИДЕО | Как на войне! Жители Таллинна ехали в автобусе в противогазах

Читатель RusDelfi заснял на видео молодых людей, которые передвигались на автобусе в противогазах.
Молодые люди серьезно подошли к защите своего здоровья и надели противогазы в таллиннском автобусе. Известно, что правительство обязало закрывать нос и рот маской или шарфом во время передвижения на общественном транспорте и в публичных местах.
Фото, видео и жалобы можете отправлять на rus@delfi.ee
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
Мирзов показал ромб после гола в ворота ЦСКА. Привет, «Спартак»