ВИДЕО из Нарвы: необычная погоня в городе

Читатель нарвского сайта Seti.ee отправил видео погони в городе.
“Проснулся ночью от полицейских сирен и визга колес — за окном явно происходила погоня.
- Жаль, что не успел посмотреть и заснять, — подумал я. Наверное, ловят очередного пьяного безумца за рулём.
Но на всякий случай поставил телефон у окна и включил запись — вдруг еще обратно поедут? Мои ожидания оправдались. Но такого я, честно говоря, не ожидал…" - пишет Seti.ee.
- В этой погоне полицейская машина оказалась в роли жертвы! С рёвом мотора и на бешеной скорости за ней гнался, если не ошибаюсь, Mercedes. Что это за кошки-мышки, какие у вас предположения?”
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