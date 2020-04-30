ВИДЕО из Нарвы: необычная погоня в городе

“Проснулся ночью от полицейских сирен и визга колес — за окном явно происходила погоня.

- Жаль, что не успел посмотреть и заснять, — подумал я. Наверное, ловят очередного пьяного безумца за рулём.

Но на всякий случай поставил телефон у окна и включил запись — вдруг еще обратно поедут? Мои ожидания оправдались. Но такого я, честно говоря, не ожидал…" - пишет Seti.ee.

- В этой погоне полицейская машина оказалась в роли жертвы! С рёвом мотора и на бешеной скорости за ней гнался, если не ошибаюсь, Mercedes. Что это за кошки-мышки, какие у вас предположения?”