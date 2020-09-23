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23.09.2020, 16:02

ВИДЕО | “Дятел за рулем!” Водитель пронесся на красный свет в центре Таллинна

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Пожелавший остаться анонимным читатель, попросивший указать его под псевдонимом “Истребитель дятлов”, прислал Delfi запись с видеорегистратора. На записи видно, как на Гонсиори теэ в центре Таллинна один водитель игнорирует запрещающий сигнал светофора и на большой скорости пересекает перекресток.

”Этого дятла за рулем, глядишь, оштрафуют”, — пишет читатель.