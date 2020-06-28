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28.06.2020, 10:05

ВИДЕО | Читательница RusDelfi засняла медведя в Ляэне-Вирумаа


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Читательница RusDelfi прислала видео, на котором она запечатлела медведя, мирно прогуливавшегося вдоль ручья.

По ее словам, видео заснято в Ляэне-Вирумаа во время Яанова дня.

Если у вас есть интересные видео или фото, присылайте их нам на rus@delfi.ru (для пересылки видео лучше воспользоваться сервисом WeTransfer) или пользуйтесь сервисом "Я — журналист".

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