28.06.2020, 10:05
ВИДЕО | Читательница RusDelfi засняла медведя в Ляэне-Вирумаа
Читательница RusDelfi прислала видео, на котором она запечатлела медведя, мирно прогуливавшегося вдоль ручья.
Читательница RusDelfi прислала видео, на котором она запечатлела медведя, мирно прогуливавшегося вдоль ручья.
По ее словам, видео заснято в Ляэне-Вирумаа во время Яанова дня.
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