ВИДЕО | Читатель RusDelfi заподозрил в обыске сексуальное домогательство? Отвечает эстонская полиция

"25 мая примерно в 21.45 часов полиция получила вызов в магазин на ул. Ластекоду в Таллинне. Сотрудник охранной службы магазина задержал агрессивного 27-лeтнего мужчину, который пытался украсть пиво и печенье.

До того, как доставить задержанного в отделение полиции, один чиновник полиции провел контроль безопасности (turvakontroll), чтобы проверить, если ли у человека при себе опасные предметы. Контроль безопасности может производить чиновник полиции вне зависимо от пола.

Так как задержанный, который ранее наказывался неоднократно, совершал кражи систематически, было начато уголовное делопроизводство. 27 мая суд назначил ему в качестве наказания два месяца тюремного заключения, которые не придется отбывать реально, если в течение года он не совершит ни одного намеренного преступления. Решение суда еще не вступило в силу", — ответила пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.