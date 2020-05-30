ВИДЕО | Читатель RusDelfi заподозрил в обыске сексуальное домогательство? Отвечает эстонская полиция
Читатель RusDelfi заметил в Ласнамяэ следующее: обыск мужчины проводила женщина, а сотрудник охранной фирмы помогал держать нарушителя. Недоумение у читателя вызвал тот факт, что обыск мужчины проводил сотрудник полиции женского пола. RusDefli попросил Департамент полиции и погранохраны разъяснить - что в данном случае произошло и было ли со стороны полиции нарушение?
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