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01.03.2020, 08:21

Smart-день: самые интересные приложения для выхода из рутины


Георгий Калякин
EST
Smart-день: самые интересные приложения для выхода из рутины
Photo by Marija Vie

В нашей жизни технологии уже давно — в кармане. В смартфоне. И каждый день появляются новые — более интересные и удобные! — приложения “на каждый день”. Смотрите сами, какие приложения используются в течении суток. Рассказывает редактор портала Digitark Георгий Калякин специально для RusDelfi.

7:00 Итак, утро начинается с пробуждения, а это значит — нужен будильник, чтобы не проспать на работу или важную встречу.

Конечно, можно воспользоваться стандартным приложением, хотя в play маркете и app store, есть много интересных, а главное полезных альтернатив. Например, для apple устройств есть Waky, где вместо мелодии, может звучать мужской или женский голос.

Для Android устройств хороший вариант Alarm Clock Xtreme. Плюс этого будильника, в том, что он начинает мягко вас будить, но затем становится всё громче и настойчивее. При этом отключить будильник не так просто: нужно будет потрясти телефон либо решить математическую задачу, после которой мозг точно проснется и вам вряд ли захочется спать (но это не точно).

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Ещё из интересных приложений-будильников — Alarmy (iOS и Android). Фишка приложения в том, что для отключения сигнала будильника нужно будет сделать фото определённого места в квартире, которое вы заранее выберете и заранее же сфотографируете, после совпадения этих фото будильник отключится. Так вы точно не проспите время подъёма.

8:00 Проснулись? Теперь смотрим план на день. Если стандартный календарь не устраивает, то для любого ios устройства лучшей заменой станет Calendars 5, а для android CloudCal, в котором технология Magic Circles визуально красиво показывает загруженность дня с помощью кругов разного цвета.

08:30 Предположим, что мы решили поехать на работу или учёбу на такси, для этого также есть несколько популярных приложений, в каждом их них есть свои достоинства и отличия от других, например в Uber (iOS, Android) можно запланировать примерное время начала поездки, в Yandex Taxi (iOS, Android) есть вариант добавить нескольких промежуточных остановок, а Taxigo (iOS, Android) показывает на выбор фото машин, которые можно заказать в данный момент.

Находясь в такси, помимо пролистывания ленты социальных сетей или даже в то же самое время можно послушать хорошую музыку или полезные подкасты, тут помогут такие приложения-сервисы как Spotify (iOS, Android) считается самым популярным в мире музыкальным сервисом, Apple Music (iOS, Android) с базой более 60 млн песен, Google Play Музыка (iOS, Android), все эти приложения подходят для любых операционных систем и являются платными, поэтому экономичнее выбрать одно из них.

9:00 На работе помогут планировщики дел: Trello (iOS, Android) — удобное приложение, где задачи отображаются в виде карточек, которые можно перемещать, присваивать тэги, составлять списки, добавлять фото, файлы, ставить дедлайны, также можно добавлять других людей для просмотра и редактирования карточек. Приложение Remember The Milk (iOS, Android) обладает большим количеством возможностей, из которых напоминания с датой, списки, уведомления, промежуточные задачи, файлы из google drive и dropbox, а Google Keep (iOS, Android) простое и универсальное приложение, для заметок, списков, которое синхронизируется с сервисами Google и все заметки можно просматривать на любом устройстве, как и в Trello к спискам и заметкам можно добавлять пользователей и вместе с ними заполнять задачи.

13:00 В обед открываем Wolt (iOS, Android) — самое популярное в Эстонии приложение для заказа еды, имеет огромную базу ресторанов, быстрая доставка. Bolt Food (iOS, Android) — новый сервис доставки еды, набирающий обороты и составляющий конкуренцию Wolt, a Barbora.EE (iOS, Android) — заказ еды из магазина с огромным ассортиментом товаров.

18:00 Если живете в Харьюмаа, Таллинне, Тарту или Пярну и обратно домой едете на общественном транспорте (кроме поездов), то нам в помощь mtasku (Android) куда можно загрузить зелёную проездную карту и не брать её с собой, а просто в транспорте приложить телефон к валидатору.

А если есть права, но нет машины, то отличным вариантом станет каршэринг, то есть быстрая и простая аренда машины. Пока для этого есть всего 1 приложение Citybee (iOS, Android) и воспользоваться этой услугой можно лишь в Таллинне, зато очень удобно и не слишком затратно.

19:00 Чтобы дома расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня можно посмотреть развлекательный или познавательный видео-контент.

Бесконечное количество разнообразных роликов может предоставить youtube (iOS, Android), если есть желание посмотреть live-телевидение, то можно воспользоваться telia tv (iOS, Android), правда для бесплатного просмотра нужно быть клиентом фирмы telia, зато помимо тв передач на выбор будет довольно много различных фильмов и сериалов, к примеру от компании HBO. Другой вариант посмотреть качественные сериалы — это Netflix (iOS, Android), сервис платный, но за свои деньги предлагает много популярных сериалов и крутых документальных фильмов, например, о природе или истории, а также даёт возможность скачать контент для просмотра без интернета. Главное — не увлекаться и пойти спать вовремя (тут пригодится таймер и сила воли!)

23:00 Перед сном ставим любой будильник, о котором писали выше, откладываем телефон в сторону и наслаждаемся сладким сном.

Всем хорошего, а главное продуктивного дня!

Автор: Georgi Kaljakin (Георгий Калякин)

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