Smart-день: самые интересные приложения для выхода из рутины

7:00 Итак, утро начинается с пробуждения, а это значит — нужен будильник, чтобы не проспать на работу или важную встречу.

Конечно, можно воспользоваться стандартным приложением, хотя в play маркете и app store, есть много интересных, а главное полезных альтернатив. Например, для apple устройств есть Waky, где вместо мелодии, может звучать мужской или женский голос.

Для Android устройств хороший вариант Alarm Clock Xtreme. Плюс этого будильника, в том, что он начинает мягко вас будить, но затем становится всё громче и настойчивее. При этом отключить будильник не так просто: нужно будет потрясти телефон либо решить математическую задачу, после которой мозг точно проснется и вам вряд ли захочется спать (но это не точно).

Ещё из интересных приложений-будильников — Alarmy (iOS и Android). Фишка приложения в том, что для отключения сигнала будильника нужно будет сделать фото определённого места в квартире, которое вы заранее выберете и заранее же сфотографируете, после совпадения этих фото будильник отключится. Так вы точно не проспите время подъёма.