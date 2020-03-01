Smart-день: самые интересные приложения для выхода из рутины

Находясь в такси, помимо пролистывания ленты социальных сетей или даже в то же самое время можно послушать хорошую музыку или полезные подкасты, тут помогут такие приложения-сервисы как Spotify (iOS, Android) считается самым популярным в мире музыкальным сервисом, Apple Music (iOS, Android) с базой более 60 млн песен, Google Play Музыка (iOS, Android), все эти приложения подходят для любых операционных систем и являются платными, поэтому экономичнее выбрать одно из них.
9:00 На работе помогут планировщики дел: Trello (iOS, Android) — удобное приложение, где задачи отображаются в виде карточек, которые можно перемещать, присваивать тэги, составлять списки, добавлять фото, файлы, ставить дедлайны, также можно добавлять других людей для просмотра и редактирования карточек. Приложение Remember The Milk (iOS, Android) обладает большим количеством возможностей, из которых напоминания с датой, списки, уведомления, промежуточные задачи, файлы из google drive и dropbox, а Google Keep (iOS, Android) простое и универсальное приложение, для заметок, списков, которое синхронизируется с сервисами Google и все заметки можно просматривать на любом устройстве, как и в Trello к спискам и заметкам можно добавлять пользователей и вместе с ними заполнять задачи.
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