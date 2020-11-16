ПРОВЕРКА СЛУХА | Читатель RusDelfi услышал о зараженном работнике Maxima в Ласнамяэ. Это правда?
Читатель RusDelfi заподозрил неладное в работе Maxima Ümera.
Читатель RusDelfi заподозрил неладное в работе Maxima Ümera.
В субботу вечером читатель RusDelfi (имя и фамилия редакции известны - прим.) пошел в магазин Maxima Ümera, остановился перекурить перед входом, возле которого стояла машина скорой помощи. Как он утверждает, к медикам вышел охранник и предупредил их, что у работника, которому вызвали скорую, коронавирус.
“Врач скорой спросила: “Вы что? Как такое может быть?” На что охранник ответил, что тест пришел только сегодня утром и так получилось”, — написал в редакцию читатель. И добавил: “Я очень надеюсь, что с человеком в итоге все в порядке, но меня крайне удивила вся эта ситуация”.
Ситуация действительно странная. Работать в супермаркете, зная, что ты заражен коронавирусом, — крайне безрассудно. Но так ли это?
RusDelfi связался с Maxima. Представитель магазина опровергла эту информацию.
“Действительно, одному из наших работников понадобилась медицинская помощь, но мы заверяем, что вызов не связан с заражением коронавирусом”, — ответила Леа Кимбер, специалист по персоналу Maxima Eesti.
По словам Кимбер, во всех магазинах, логистических центрах и офисах предприятия каждое утро у работников измеряют температуру. Если у сотрудника температура тела выше 37 градусов, его не допускают до работы. Применили у другие меры для предотвращения распространения COVID-19: перед входом установлены дезинфекторы, требуется соблюдать дистанцию и не скапливаться в очередях.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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