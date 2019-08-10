"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, Brexit”. Осторожно, мошенники!

"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, про влияние Brexit на экономику. Я ему сразу ответила, что учусь на международного юриста и про Brexit знаю поболее его, поэтому обмануть меня не выйдет, да и про мошенников раньше слышала.

Тогда он перешел на фамильярное "Ну, дорогая, слушай", после чего я уже более четко и ясно объяснила, что меня обмануть не выйдет и скинула трубку. Заблокировала номер, но стали тут же звонить с другого и так раз пять. В общем, даже после того, как я напрямую обвинила их в мошенничестве, он никак не унимался".

RusDelfi продублирует комментарий веб-констебля Яны Фроловой:

"Единственный способ защитить себя от звонков — сразу же прекращать разговор, как только вы поймете, что вам позвонил злоумышленник, и блокировать номер. С просьбой заблокировать номер мошенника можно обратиться к телефонному оператору, в некоторых случаях это возможно.

Мошенники не находятся на территории Эстонии, что является затруднением для привлечения их к ответственности".