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10.08.2019, 08:25

"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, Brexit”. Осторожно, мошенники!


rus.delfi.ee
EST
Telefoniga muusika kuulamine, selfie
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Еще одну читательницу RusDelfi пытались обмануть и заставить инвестировать в "выгодное дело". Будьте осторожны! Сразу бросайте трубку, если вы поняли, что разговариваете с мошенниками.

"Позвонил русский молодой человек, представился и начал рассказывать про вклады в золото, про влияние Brexit на экономику. Я ему сразу ответила, что учусь на международного юриста и про Brexit знаю поболее его, поэтому обмануть меня не выйдет, да и про мошенников раньше слышала.

Тогда он перешел на фамильярное "Ну, дорогая, слушай", после чего я уже более четко и ясно объяснила, что меня обмануть не выйдет и скинула трубку. Заблокировала номер, но стали тут же звонить с другого и так раз пять. В общем, даже после того, как я напрямую обвинила их в мошенничестве, он никак не унимался".

RusDelfi продублирует комментарий веб-констебля Яны Фроловой:

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"Единственный способ защитить себя от звонков — сразу же прекращать разговор, как только вы поймете, что вам позвонил злоумышленник, и блокировать номер. С просьбой заблокировать номер мошенника можно обратиться к телефонному оператору, в некоторых случаях это возможно.

Мошенники не находятся на территории Эстонии, что является затруднением для привлечения их к ответственности".

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