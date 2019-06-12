Письмо из тюрьмы: на раздачу еды поставили гомосексуала. 30 заключенных отказались от пищи

По религиозным: большинство из тех, кто отказался от приема пищи, христиане. Есть и мусульмане, но ни одна из религий не рассматривает гомосексуальные связи как партнерство.
По медицинским: сексуальным связям в тюрьме могут сопутствовать описные заразные заболевания, о которых сам носитель и не в курсе.
Помимо вышеописанного, нам не подходит, что администрация насильно навязывает нам гомокультуру: хотите есть — берите из этих вот рук!
И опять же, чтобы общественность понимала: сегодня в тюрьме гомосексуалы — не униженные, а привилегированная группа. Их права подчеркиваются и превозносятся, например, как в данном случае.
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PS. Подписавшийся не гомофоб, не христианин, не приверженец субкультуры и не мусульманин. Я — человек, который против насильственного навязывания гомокультуры, хочу, чтобы в тюрьмах Эстонии были бы правила ЕС, а правление — как в государстве, так и в тюрьме — честное и выполняющее обещания”.