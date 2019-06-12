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12.06.2019, 21:10

Письмо из тюрьмы: на раздачу еды поставили гомосексуала. 30 заключенных отказались от пищи

«Я не гомофоб»
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST
Tanel Erelt kohtus.
Tanel Erelt kohtus.Foto: Ilmar Saabas

В 2016 году Танеля Эрельта посадили на шесть лет за то, что стрелял в друга. Он находится в особо охраняемой зоне. Заключенный написал письмо в редакцию, в котором поведал о гомопропаганде, ввиду чего 30 заключенных отказались от принятия тюремной пищи.

Публикуем письмо заключенного в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

“Открытое письмо Танеля Эрельта министру внутренних дел Марту Хельме, министру юстиции Райво Аэгу и премьер-министру Юри Ратасу.

Я нахожусь в отделении supermax Вируской тюрьмы, и вместе с еще 30 заключенными мы не принимаем тюремную пищу уже в течение двух недель.

Почему?

Потому как две недели назад на supermax раздавать пищу стал заключенный нетрадиционной сексуальной ориентации. Это — осознанная провокация. Администрация знает очень хорошо: большинство заключенных не принимает еду из рук людей вышеописанной ориентации.

Почему не принимает?

По гигиеническим, религиозным и медицинским причинам.

По гигиеническим: у многих заключенных — проблемы с гигиеной. У человека, который, в отличие от большинства заключенных, практикует половые связи, риски, связанные с чистотой, можно умножить на десять. Чтобы общественность понимала: средний заключенный эстонских тюрем ходит в душ два раза в неделю.

По религиозным: большинство из тех, кто отказался от приема пищи, христиане. Есть и мусульмане, но ни одна из религий не рассматривает гомосексуальные связи как партнерство.

По медицинским: сексуальным связям в тюрьме могут сопутствовать описные заразные заболевания, о которых сам носитель и не в курсе.

Помимо вышеописанного, нам не подходит, что администрация насильно навязывает нам гомокультуру: хотите есть — берите из этих вот рук!

И опять же, чтобы общественность понимала: сегодня в тюрьме гомосексуалы — не униженные, а привилегированная группа. Их права подчеркиваются и превозносятся, например, как в данном случае.

<…>

PS. Подписавшийся не гомофоб, не христианин, не приверженец субкультуры и не мусульманин. Я — человек, который против насильственного навязывания гомокультуры, хочу, чтобы в тюрьмах Эстонии были бы правила ЕС, а правление — как в государстве, так и в тюрьме — честное и выполняющее обещания”.