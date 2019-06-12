Письмо из тюрьмы: на раздачу еды поставили гомосексуала. 30 заключенных отказались от пищи

Публикуем письмо заключенного в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

“Открытое письмо Танеля Эрельта министру внутренних дел Марту Хельме, министру юстиции Райво Аэгу и премьер-министру Юри Ратасу.

Я нахожусь в отделении supermax Вируской тюрьмы, и вместе с еще 30 заключенными мы не принимаем тюремную пищу уже в течение двух недель.

Почему?

Потому как две недели назад на supermax раздавать пищу стал заключенный нетрадиционной сексуальной ориентации. Это — осознанная провокация. Администрация знает очень хорошо: большинство заключенных не принимает еду из рук людей вышеописанной ориентации.

Почему не принимает?

По гигиеническим, религиозным и медицинским причинам.

По гигиеническим: у многих заключенных — проблемы с гигиеной. У человека, который, в отличие от большинства заключенных, практикует половые связи, риски, связанные с чистотой, можно умножить на десять. Чтобы общественность понимала: средний заключенный эстонских тюрем ходит в душ два раза в неделю.