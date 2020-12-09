Письмо читателя: у меня симптомы коронавируса, но в тестировании отказано

В редакцию RusDelfi обратились две читательницы. Как показывает практика, их случай, скорее, исключение из правил.
“Обратилась в субботу на линию 1220, имея контакт с подтвержденным больным ковидом, а также симптомы. Дозванивалась полдня, к вечеру наконец сняли трубку. На тест не отправили, сказали, ждите понедельника и звоните семейному врачу, лечитесь пробиотиками. Соль в том, что семейного врача на тот момент у меня не было — не прикрепилась после переезда из России. Заявление отправила в пятницу, все мы знаем сроки рассмотрения, соответственно, к врачу обратиться я ещё не могла. На это мне ответили следующее: “Когда прикрепитесь — тогда и позвоните, а пока самоизолируйтесь”. Я общалась с десятком человек на неделе, они все ждут, ковид у меня или нет, а я, по мнению человека на линии, должна просто изолироваться и ждать регистрации у семейника (7 рабочих дней)”, — написала Дарья.
Ее подруга Ольга тоже захотела высказаться, так как результат теста Дарьи напрямую влияет на работу Ольги.
“Я имела близкий контакт с автором вышеописанных строк. У нее, по ее словам, очевидные симптомы коронавируса (потеря обоняния, вкуса, сухой кашель, слабость, жар, стабильная температура 37). Но поскольку ей в тестировании отказали, я формально не могу утверждать, что имела контакт с коронабольным. Возможно, имелся контакт и с другими людьми с симптомами, но их результаты тестов еще не готовы. С этой ситуацией я обратилась по номеру 1220, где мне, по моему мнению, просто нахамили. Мой семейный врач не берет трубку. То есть юридически по состоянию на момент написания данного письма я контакта с коронавирусным больным я не имела, фактически — у меня нет оснований не доверять автору выше. Узнав ситуацию, с работы я ушла, так как не могу подвергать опасности коллег и клиентов. Сама в данный момент симптомов не имею”, — рассказала Ольга.
RusDelfi обратился за комментарием в Департамент здоровья. Там ответили, что если у вас нет семейного врача, то вы можете обратиться в любой Цент семейных врачей. А со второго декабря по номеру 1220 тоже выписывают направление на тест. Специалисты посоветовали еще раз позвонить по номеру 1220, так как направление на коронатест сейчас получить достаточно легко.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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