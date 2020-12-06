Переполненные автобусы, водители без маски: читатель жестко раскритиковал организацию маршрута Маарду-Таллинн

"Плачевна ситуация с автобусами на линии Маарду-Таллинн, — написал читатель Артем в редакцию RusDelfi. — Ситуация с коронавирусом сейчас не самая лучшая, правительство вводит ограничения, но если никто не будет соблюдать элементарные правила, то станет еще плачевнее".

По его словам, автобусы номер 100,101,102,103,171 в утренний и вечерний часы пик постоянно переполнены. Особенно номер 171. Фотограф Delfi отправился проверить это утверждение — и оно подтвердилось. Народу было много, многие стояли в проходе, водитель был без маски. Хотя на других линиях пассажиров было меньше.

Maardu buss Foto: Kiur Kaasik

Главные претензии Артема:

1. В автобус запускают через переднюю дверь, потому что людям нужно валидировать карточку. Для примера, при первой волне короновируса вход был через среднюю дверь, чтобы в первую очередь водителя не заразить. Почему сейчас так не сделать?

2. Две пары передних сидений закрыты красно-белой лентой. Какой смысл это делать, если как выше уже сказано, люди заходят через переднюю дверь, мимо водителя. Но больше логика отсутствует, так как утром и вечером автобус настолько полный, что люди стоят ещё ближе к водителю. Тогда лучше снять эти ленты и пенсионеры смогут спокойно сесть.

3. По поводу масок. Разве водитель не должен подавать пример и также быть в маске постоянно?

4. Заполняемость автобусов. Если в 103-м автобусе всегда очень мало народу, то автобус 171 настолько переполнен, что люди чуть ли не сидят друг на друге. Можно было бы добавить автобусы или же пересмотреть маршруты.

RusDelfi обратился в Маардускую горуправу, которая наняла фирму SEBE для обслуживания маршрута Маарду-Таллинн-Маарду. Мы отправили им эти четыре пункта с просьбой прокомментировать и дать оценку ситуации.

"Действительно, не все автобусы, курсирующие между Маарду и Таллинном, выполняют в полной мере постановления правительства, и в час пик переполнены, - ответила Елена Кацуба, руководитель пресс-службы.

- К большому сожалению, юридического права проводить проверки автобусов и водителей у горуправы нет. Этот вопрос находится в ведении полиции и Департамента шоссейных дорог. Тем не менее, мы обратились в транспортную фирму и центр общественного транспорта с настоятельной просьбой обеспечить выполнение предписаний правительства в автобусах на линиях Маарду-Таллинн. Маска на водителе и наличие дезинфицирующих средств в автобусе – это абсолютная необходимость".