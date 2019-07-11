"Ожидаемых пробок на дорогах нет!" Теперь читатели защищают Нолана: многим нравится организация движения на Лаагна теэ

Другой читатель, назовем его Алексей, горд за Таллинн и его чиновников, так как они предоставили такую возможность Warner Brothers снимать фильм "Tenet" в нашей столице.

"Это неимоверно великолепная возможность для Эстонии проявить себя не только на "политической арене". Я прекрасно осознаю, что "диванные войска" и вечно всем недовольные люди меня раскритикуют и в комментариях хорошего и человеческого понимания, скорее всего, не увижу. Но ожидаемых пробок и застоев на дорогах нет!

Да, есть мелкие неудобства, но их можно пережить, ведь съемки будут длиться не вечность, а всего лишь 2 недели. Все это можно пережить и перетерпеть. Ведь когда меняли движение в связи с марафонами, концертами на Певческом поле, военными парадами и ремонтами улиц, недовольств практически не было.

Но теперь же, на работу ехать на 10-30 минут больше (понимаю, все хотят поспать), кто-то с работы торопиться к жене и детям, кто то перебегает дорогу где идут съемки (…).

Нолан представил развлекательную программу, на начало которой уже сходило очень много народа. Я уверен, что большая часть критикующих съемки людей пойдут на бесплатный концерт на Певческом поле и будут там отдыхать и веселиться, но после опять выказывать своё ярое недовольство! В жизни и так хватает негатива и злобы, не стоит усугублять положения вещей! Все равно этим ничего уже не исправить. Люди, будьте добры друг к другу, уважайте себя и остальных, и может тогда мир станет еще добрее.

Ничего страшного не произошло!"