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11.07.2019, 12:30

"Ожидаемых пробок на дорогах нет!" Теперь читатели защищают Нолана: многим нравится организация движения на Лаагна теэ

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rus.delfi.ee
EST 28
Laagna tee
Laagna teeFoto: Ilmar Saabas

Читатели портала RusDelfi, после нескольких критических статей в сторону Кристофера Нолана и его киносъемок, стали отправлять хвалебные письма. Читайте несколько из них.

Хорошая организация

"На мой взгляд все движение организовано очень хорошо. Я живу на улице Махтра и каждый день пользуюсь Лаагна Теэ в обоих направлениях. Утром спокойно проезжаю в центр — на работу, а вечером — обратно. Хочу заметить, что по всей длине дороги, стоят маршалы и регулировщики, которые контролируют движение машин и пешеходов. В вечернее время, когда движение направлено по встречным полосам, регулировщики периодически останавливают поток машин, чтобы дать возможность пешеходам перейти дорогу к временным остановкам. Также хочу обратить внимание на то, что на некоторых участках дороги скоростной лимит ограничен до 50 км/ч, а полиция останавливает нарушителей.

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Не вижу тут поводов для недовольства у других жителей Ласнамяэ. Проблема организации таких масштабных съемок сама по себе сложная и неоднозначная. Организаторы решили ее весьма не плохо, и в знак солидарности временно потратить дополнительные 15-30 минут дороги, для жителей района, трагедией быть не должно. Хотя если человек злой и не понимающий, то и лишние 15 секунд на кассе, его уже заставят цокать и ругаться", — написал Тео.

Честь и развлекательная программа

Другой читатель, назовем его Алексей, горд за Таллинн и его чиновников, так как они предоставили такую возможность Warner Brothers снимать фильм "Tenet" в нашей столице.

"Это неимоверно великолепная возможность для Эстонии проявить себя не только на "политической арене". Я прекрасно осознаю, что "диванные войска" и вечно всем недовольные люди меня раскритикуют и в комментариях хорошего и человеческого понимания, скорее всего, не увижу. Но ожидаемых пробок и застоев на дорогах нет!

Да, есть мелкие неудобства, но их можно пережить, ведь съемки будут длиться не вечность, а всего лишь 2 недели. Все это можно пережить и перетерпеть. Ведь когда меняли движение в связи с марафонами, концертами на Певческом поле, военными парадами и ремонтами улиц, недовольств практически не было.

Но теперь же, на работу ехать на 10-30 минут больше (понимаю, все хотят поспать), кто-то с работы торопиться к жене и детям, кто то перебегает дорогу где идут съемки (…).

Нолан представил развлекательную программу, на начало которой уже сходило очень много народа. Я уверен, что большая часть критикующих съемки людей пойдут на бесплатный концерт на Певческом поле и будут там отдыхать и веселиться, но после опять выказывать своё ярое недовольство! В жизни и так хватает негатива и злобы, не стоит усугублять положения вещей! Все равно этим ничего уже не исправить. Люди, будьте добры друг к другу, уважайте себя и остальных, и может тогда мир станет еще добрее.

Ничего страшного не произошло!"

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