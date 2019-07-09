Неприятная история: человек приехал на Певческий праздник из США, но остался за воротами

”На субботний концерт ему попасть удалось. Он спросил на воротах, есть ли билеты на два дня, но ему сказали, что нет. Когда он пришел в воскресенье, в национальном костюме, то прождал несколько часов в очереди, но в итоге вовнутрь так и не попал”, — пишет читатель.

”Я понимаю, что людям, которые живут в Таллинне, можно сказать, чтобы они больше не приходили к воротам, так как билеты закончились. Но как ты велишь идти домой приехавшему из США человеку…Должна быть какая-то альтернатива, например, более дорогие билеты. Или могли бы предупреждать, когда продавали последние 1000 билетов, что больше народа не поместится”, — рассуждает читатель.