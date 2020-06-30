Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
30.06.2020, 12:41

"Не знаю, как у вас, а Мустамяэ тонет". Видео читателя RusDelfi

 (1)
EST

Читательница RusDelfi Алена Сулковская поделилась с нашей редакцией видео, снятым во время утреннего ливня в районе Мустамяэ.

Тот же видеоролик Алена разместила в популярной группе EZ-дуны, в фэйсбуке.

"Не знаю, как в других районах, но мустамяе тонет, - написала Алена. - Я теперь верю в примету - помыла машину, к дождю".

А как дождь прошелся по вашему району? Присылайте нам свои фото и видео на rus@delfi.ee или пользуйтесь сервисом "Я - журналист"

Я - журналист
Читайте также: