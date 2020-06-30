"Не знаю, как у вас, а Мустамяэ тонет". Видео читателя RusDelfi

Читательница RusDelfi Алена Сулковская поделилась с нашей редакцией видео, снятым во время утреннего ливня в районе Мустамяэ.
Тот же видеоролик Алена разместила в популярной группе EZ-дуны, в фэйсбуке.
"Не знаю, как в других районах, но мустамяе тонет, - написала Алена. - Я теперь верю в примету - помыла машину, к дождю".
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