"Не знаю, как у вас, а Мустамяэ тонет". Видео читателя RusDelfi

Тот же видеоролик Алена разместила в популярной группе EZ-дуны, в фэйсбуке.

"Не знаю, как в других районах, но мустамяе тонет, - написала Алена. - Я теперь верю в примету - помыла машину, к дождю".

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