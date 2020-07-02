"Нам с дочерью крупно повезло, что мы не попали в аварию". Автомобилист на шоссе Таллинн-Нарва потерял управление и выехал на "встречку"(3)
В среду, 1 июня, на 25 километре шоссе Таллинн-Нарва могла произойти страшная авария.
В среду, 1 июня, на 25 километре шоссе Таллинн-Нарва могла произойти страшная авария.
"Выехали мы с ребёнком на машине из Таллинна и направились в Кохтла-Ярве к родственникам, погода не радовала — шел сильный дождь, — рассказал RusDelfi читатель. — Сквозь быстро работающие стеклоочистители я увидел, что темный автомобиль метров за 500 от нас двигается не в попутном направлении, а именно навстречу — в нашу сторону, тогда я перестроился в левый ряд и немного сбавил скорость, чтобы не быть в одном ряду со странно ведущим себя автомобилем.
Скоростной режим на том участке дороги был 110 км/ч, моя скорость составляла примерно 90 км/ч. Едущий навстречу автомобиль не просто не сбавлял скорость, а напротив, разогнался, начал зигзагообразные маневры. Сложилось впечатление, что он не хочет, чтобы я его объехал. Оставалось примерно 40 или 50 метров до лобового столкновения, а я сбросил ещё больше скорость, примерно до 70 км/ч, и совершил резкий маневр вправо, чтобы избежать столкновения. Нам с дочерью крупно повезло, что мы не попали в аварию, а автомобиль, двигавшийся к нам навстречу, врезался в отбойник, а не в нас", — написал читатель.
RusDelfi обратился в Департамент полиции и погранохраны — действительно ли кто-то намеренно ехал по встречной полосе. Оказалось, что автомобилист просто выехал с противоположной дороги.
"1 июля в 12.19 полиция получила сообщение о том, что на 25-ом километре шоссе Таллинн — Нарва в районе Кооги водитель двигавшегося в направлении Нарвы автомобиля Škoda потерял управление над транспортным средством и выехал с дороги, после чего врезался в дорожное ограждение. Прибывший на место происшествия полицейский патруль установил, что управлявший автомобилем 40-летний мужчина был трезв. Водитель совершившего аварию автомобиля отделался легким испугом", — ответили в пресс-службе полиции.
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