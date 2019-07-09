Лаагна теэ закрывают ради съемок фильма Нолана. Жители Ласнамяэ, мы ждем ваших впечатлений!

В среду, 10 июля, впервые будет закрыта "канава". С 10 до 15:30 дорога полность перекрыта. Утром можно проехать из Ласнамяэ в центр, вечером из центра в Ласнамяэ. На выходных движение полность перекрыто. Подробнее ЗДЕСЬ.

То, что это доставит неудобства жителям самого большого столичного района — сомнений нет.

Поэтому, редакция RusDelfi просит жителей Ласнамяэ сообщать нам о своих проблемах. Или наоборот, присылать хвалебные письма организаторам. Также будем рады получить ваши фотографии — многим интересно, что же будет происходить во время съемок. Например, уже известно, что будет летать вертолет.

Все фотографии, видео, письма можно отправить на почту: rus@delfi.ee и в сообщения на страничке Facebook. Или присылайте "подсказку" через наш сайт.