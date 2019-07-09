Лаагна теэ закрывают ради съемок фильма Нолана. Жители Ласнамяэ, мы ждем ваших впечатлений!
В среду начнется самый противоречивый этап съемок фильма Кристофера Нолана в Таллинне. Ради съемок перекроют главную артерию Ласнамяэ - Лаагна теэ. RusDelfi просит читателей отправлять любую информацию: фото, видео, мнение и проблемы, с которыми вы столкнулись, можно послать на адрес rus@delfi.ee.
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