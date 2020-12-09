Крик души водителя автобуса: нажимайте на кнопку "стоп", вас не видно!

“Уважаемые пассажиры Таллинского общественного транспорта, кто пользуется автобусами, — написал он в Facebook (мы публикуем пост с разрешения Ильи). Неужели вам так трудно нажать кнопку “стоп” (кто находится в прицепе и те, кто стоит возле двери, если хотите выйти). Вас не видно из-за поручней (особенно детей) и из-за людей, которые стоят в проходе.

На пустых остановках останавливаться бессмысленно, да и сейчас уже становится холодно и просто так впускать холодный воздух тоже не хочется. А потом, когда автобус проезжает вашу остановку, начинаете орать через весь автобус “остановите” или нажимать кнопку, но выпустить человека вне зоны остановки не имеем право. Для вас же придумана кнопка “стоп”. Убедительная просьба, нажимайте кнопку, ведь это не тяжело”.

Илья обьяснил, что при нажатии кнопки, ему подается характерный сигнал на панель. Так проще ориентироваться, нужно останавливаться или нет. “При нажатии на кнопку “стоп” со стороны пассажиров загорается STOP на табло сверху и подается звуковой сигнал у передней двери (звук может работать не у всех), а у водителя загорается информирующий сигнал.

Камеры есть не на всех автобусах, а если и есть, то камеры показывают только ступеньки и то, когда открыты двери (в автобусах Scania, да и не во всех). В новых Solaris там 10 камер, полностью 360’ показывают и записывается все на жесткий диск.

Огромное спасибо тем, кто все-таки нажимает на “стоп-кнопку”!“ — подчеркнул он.

Напомним, что с января этого года столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatranspordi AS запустило проект "Внимание! Для выхода нажмите кнопку STOP!" Его цель сократить время на остановках, где никто не выходит или заходит. Это сделает движение более плавным, быстрым, а в зимний период из салонов общественного транспорта к тому же не будет уходить тепло.