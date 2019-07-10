Как мило! Съемочная команда развесила карты движения по всей Лаагна теэ

На остановках вдоль Лаагна теэ и в других местах рядом с дорогой развесили объявление о съемках. Таллиннцев оповестили о времени и месте съемок. Где и когда можно ездить.

Также выдали карты движения общественного транспорта. Где отметили временные остановки и объездные пути. Информация доступна на двух языках: эстонском и русском.

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