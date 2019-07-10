Как мило! Съемочная команда развесила карты движения по всей Лаагна теэ

С 10 по 21 июля на Лаагна теэ будут снимать фильм. Чтобы избежать пробок и недопонимания, съемочная команда под руководством Allfilm развесила карты движения и раздала жителям Ласнамяэ маршрут автобусов.
На остановках вдоль Лаагна теэ и в других местах рядом с дорогой развесили объявление о съемках. Таллиннцев оповестили о времени и месте съемок. Где и когда можно ездить.
Также выдали карты движения общественного транспорта. Где отметили временные остановки и объездные пути. Информация доступна на двух языках: эстонском и русском.
Если у вас возникли сложности или Allfilm не выполняет свои обязательства, то пишите нам на почту rus@delfi.ee.
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