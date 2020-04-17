Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
17.04.2020, 11:10

"Хоть у него и короткие лапки". Читатель RusDelfi написал стихотворение о любви селезня утки и самки лебедя


EST
"Хоть у него и короткие лапки". Читатель RusDelfi написал стихотворение о любви селезня утки и самки лебедя
Foto: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed

Пару дней назад RusDelfi опубликовал новость о том, что в Таллиннском зоопарке селезень влюбился в самку лебедя. Она не оставила равнодушным одного из наших читателей, который посвятил этому птичьему роману трогательное стихотворение.

Обычно мы не публикуем литературные произведения, но здесь решили сделать исключение.

***

Однажды был случай в зоопарке-
Селезень лебедя полюбил.
Хоть у него и короткие лапки,
Он с нею рядом повсюду ходил.

Селезень- маленький и неказистый,
А замахнулся на красоту.
Рядом с красоткой казался низким,
Но любовь придавала величину.

Селезень с нею ходил постоянно.
Солидных самцов отгонял от неё.
Лебедь- красавица, всем желанна.
Но селезень думал она для него.

Ломая судьбу чужую жестоко,
Решив что она ему принадлежит,
Селезень выглядел как-то убого.
Не зная что всех этим только смешит.

Я - журналист
Читайте также: