"Хоть у него и короткие лапки". Читатель RusDelfi написал стихотворение о любви селезня утки и самки лебедя

Обычно мы не публикуем литературные произведения, но здесь решили сделать исключение.

***

Однажды был случай в зоопарке-

Селезень лебедя полюбил.

Хоть у него и короткие лапки,

Он с нею рядом повсюду ходил.

Селезень- маленький и неказистый,

А замахнулся на красоту.

Рядом с красоткой казался низким,

Но любовь придавала величину.

Селезень с нею ходил постоянно.

Солидных самцов отгонял от неё.

Лебедь- красавица, всем желанна.

Но селезень думал она для него.

Ломая судьбу чужую жестоко,

Решив что она ему принадлежит,

Селезень выглядел как-то убого.

Не зная что всех этим только смешит.