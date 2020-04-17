"Хоть у него и короткие лапки". Читатель RusDelfi написал стихотворение о любви селезня утки и самки лебедя
Пару дней назад RusDelfi опубликовал новость о том, что в Таллиннском зоопарке селезень влюбился в самку лебедя. Она не оставила равнодушным одного из наших читателей, который посвятил этому птичьему роману трогательное стихотворение.
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