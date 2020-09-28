ГАЛЕРЕЯ | Новость читателя: в Копли трамвай сбил человека

Пользователь группы EZ-дуны Владимир сообщил, что в 10 часов в Копли возле остановки Сирби трамвай сбил человека. Полиция подтвердила эту информацию.
“Состояние не известно, красный пакет был виден из-под передних шасси трамвая”, — сообщает пользователь. Полиция сообщает, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным других очевидцев, есть основания полагать, что мужчина встал перед трамваем намеренно.
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