ГАЛЕРЕЯ | Новость читателя: в Копли трамвай сбил человека

“Состояние не известно, красный пакет был виден из-под передних шасси трамвая”, — сообщает пользователь. Полиция сообщает, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным других очевидцев, есть основания полагать, что мужчина встал перед трамваем намеренно.

Фото: после согласия читателя на публикацию

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